Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Burgas
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garage

Studio-Wohnungen mit Garage in Oblast Burgas, Bulgarien

;
Nessebar
69
Sweti Wlas
46
Pomorie
3
Aheloy
4
2 immobilienobjekte total found
Studio in Aheloy, Bulgarien
Studio
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Ein durchdachtes Studio-Apartment in bester Lage am Meer in einem modernen Wohnkomplex mit h…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex „Bahami Residence“ im Ferienort Su…
$69,908
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen