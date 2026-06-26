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Penthäuser mit Terrasse in Oblast Burgas, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Premium Premium
Penthouse 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 224 m²
Stockwerk 6/6
🏡 Objektbeschreibung Wir bieten Ihnen ein exklusives 3-Zimmer-Penthouse im renommierten M…
$170,688
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Nils Ott Real Estates
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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 8/8
👑 Penthouse im Obergeschoss mit Panorama auf das Meer: Grandiose Vierzimmerwohnung im LCD "O…
$346,536
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Penthouse 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Penthouse 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 7/7
🏡 📏 🛏️ 2.💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 — органи
$285,602
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Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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