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Penthäuser in Sweti Wlas, Bulgarien

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnliche 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung …
$280,724
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Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 12 143 m²
$132,952
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Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Townhouse in erster Meereslinie mit Garten und Panoramablick Wir bieten …
$329,733
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Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten exklusiv ein großes 4 Zimmer Penthouse-Apartment im Privilege…
$142,667
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Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 600 m²
Objektbeschreibung: Dieses ultra-exklusive Designer-Penthouse befindet sich in absoluter ers…
$1,15M
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Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Penthouse im luxuriösen Komplex Porto…
$347,135
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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 8/8
👑 Penthouse im Obergeschoss mit Panorama auf das Meer: Grandiose Vierzimmerwohnung im LCD "O…
$346,536
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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 3/6
Zu verkaufen Wohnung mit 2 Schlafzimmern im Luxuskomplex Prestige Fort♥️ Erste Linie zum Mee…
$243,555
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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Penthouse mit direktem Meerblick in der A…
$383,741
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