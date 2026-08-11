Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Burgas
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Oblast Burgas, Bulgarien

;
Nessebar
7
Sweti Wlas
9
Penthouse Löschen
Alles löschen
23 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 6/6
CASADING 4: Ein prestigeträchtiges Penthouse im Herzen eines Familienresorts!Wir schlagen vo…
$153,853
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Penthouse in Ravda, Bulgarien
Penthouse
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 197 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine Penthousewohnung im Oasis in Ravda Bulgarien. Der …
$240,569
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Nessebar, Bulgarien
Penthouse
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine moderne 2-Zimmer Penthouse-Wohnung im exklusiven T…
$125,951
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Penthouse 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 7/7
🏡 📏 🛏️ 2.💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 — органи
$227,820
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Townhouse in erster Meereslinie mit Garten und Panoramablick Wir bieten …
$329,733
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Burgas, Bulgarien
Penthouse
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Objektbeschreibung: Exklusives Super-Luxus-Penthouse (1.000 m²) mit Panoramablick aufs Meer …
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Nessebar, Bulgarien
Penthouse
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine moderne 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung im beliebten Em…
$324,559
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Ravda, Bulgarien
Penthouse
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Diese geräumige und stilvolle zweistöckige Dreizimmerwohnung im 2. Stock…
$209,639
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 12 143 m²
$132,782
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Penthouse im luxuriösen Komplex Porto…
$347,135
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnliche 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung …
$280,724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Nessebar, Bulgarien
Penthouse
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Objektbeschreibung: Exklusives 4-Zimmer-Penthouse mit Sauna und großer Dachterrasse im Aphro…
$280,724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 600 m²
Objektbeschreibung: Dieses ultra-exklusive Designer-Penthouse befindet sich in absoluter ers…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Nessebar, Bulgarien
Penthouse
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Objektbeschreibung: Exklusive Penthouse-Wohnung im Sweet Homes 2 - Sonnenstrand, Bulgarien L…
$317,474
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten exklusiv ein großes 4 Zimmer Penthouse-Apartment im Privilege…
$142,667
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/6
HARMONY SUITES 3: Geräumiges Penthouse mit Pool-Vidom in einem Familienkomplex!Wir bieten Ih…
$163,305
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 8/8
👑 Penthouse im Obergeschoss mit Panorama auf das Meer: Grandiose Vierzimmerwohnung im LCD "O…
$346,536
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Penthouse 3 zimmer in Ravda, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Stockwerk 5/6
OASIS: Luxus Penthouse auf der ersten Linie mit Panoramablick auf das Meer!Wir bieten eine e…
$293,613
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bulgarian Expert
Sprachen
English, Русский, Български
Penthouse 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein exklusives 3-Zimmer-Penthouse im renommierten Kompl…
$168,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse 4 zimmer in Ravda, Bulgarien
Penthouse 4 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Mehrzimmer-Maisonettewohnung mit Meerblick in einem Woh…
$154,994
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 3/6
Zu verkaufen Wohnung mit 2 Schlafzimmern im Luxuskomplex Prestige Fort♥️ Erste Linie zum Mee…
$243,555
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Penthouse mit direktem Meerblick in der A…
$383,741
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Penthouse 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 5/6
$81,996
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen