Penthäuser mit Swimmingpool in Oblast Burgas, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Penthouse mit direktem Meerblick in der A…
$383,741
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
