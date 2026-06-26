Penthäuser mit Bergblick kaufen in Oblast Burgas, Bulgarien

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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 160 m²
Stockwerk 8/8
👑 Penthouse im Obergeschoss mit Panorama auf das Meer: Grandiose Vierzimmerwohnung im LCD "O…
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Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

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