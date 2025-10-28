Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 252 m²
Stockwerk 13/13
Information on the property • New building with elevator • 13th residential floor • Total ar…
$768,708
