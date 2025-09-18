  1. Realting.com
Aserbaidschan, Baku
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2009
Auf der Plattform
3 jahre 4 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
villa.az/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Unser Ziel ist es, ein Treffen zwischen Eigentümern und Kunden von Immobilien in kürzester Zeit zu organisieren. Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, indem Sie Immobilien in Aserbaidschan, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen.
Wir arbeiten in:
Baku ist die Hauptregion
Alanya
Kakheti
Istanbul
Dubai
Abu Dhabi
Antalya
Tiflis
Batumi

Dienstleistungen

Wir sind spezialisiert auf:
Verkauf
Kauf und Verkauf von Häusern und Grundstücken
Kauf und Verkauf von Wohnungen und Zimmern
Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien
Miete
Häuser mieten
Gewerbeimmobilien zur Miete
Dienstleistungen
Entwicklung
Immobilieninvestitionen
Beratung im Immobilienmarkt
Konsultationen
Baugewerbe
Rechtliche Unterstützung von Transaktionen

Unsere Makler in Aserbaidschan
Ruslan Shirinov
Ruslan Shirinov
