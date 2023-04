Beschreibung des Unternehmens

Emlakci.az — eine lokale Immobilien- und Investmentgesellschaft in Aserbaidschan und der Türkei.

Emlakci.az — ist ein mobiles, modernes und kundenorientiertes Unternehmen, das an der Spitze des Elite-Immobilienmarktes steht und die innovativsten Werkzeuge verwendet, um die Ziele seiner Kunden zu erreichen.

Unsere Mitarbeiter haben einen besonderen Umsatzanteil im Segment der Apartments und Suiten in Luxuswohngebäuden sowie in Luxusapartments und Villen im historischen Zentrum von Baku.

Unsere Experten erwerben ständig hohe Servicestandards, um einen besonderen Platz auf dem Markt für Ferienhäuser, Stadthäuser und Grundstücke nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in der Türkei und anderen Elite-Regionen einzunehmen. Unsere Investitions- und Immobiliendatenbank wird ständig mit überprüften und relevanten Informationen aktualisiert.

Emlakci.az — ist nicht nur eine Immobilien- und Investmentgesellschaft. Wir bieten Immobilienbesitzern und Privatinvestoren eine Vorverkaufsvorbereitung, erfolgreiche Beratungsdienste. In Zusammenarbeit mit exklusiven Einrichtungen übernehmen wir immer größere Verpflichtungen und rechtfertigen ständig das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird.