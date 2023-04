Opereta d.o.o.

Luxusimmobilien und Bauarbeiten Farkas

Tradition und Qualität

Luxusimmobilien und Bau Farkas ist ein Privatunternehmen in Umag, Istrien, Kroatien. Wir sind spezialisiert auf den Bau hochwertiger Gebäude auf der Grundlage des schlüsselfertigen “ -Systems und den Verkauf von Luxusimmobilien in Istrien, Kvarner, Dalmatien und Inseln. Luxusimmobilien und Bau Farkas bringt umfangreiche Erfahrung und Know-how zusammen mit einer mehr als 20-jährigen Tradition von großem Erfolg und Ruf des familiengeführten Unternehmens Marviss Services Ltd.

Luxusimmobilien und Bau Farkas ist Mitglied der Investment in Croatia Group und bietet Managementdienstleistungen für Top-Investitionen und strategische Projektentwicklungen in Kroatien an. Wir arbeiten im am weitesten entwickelten Reiseziel des Landkreises Istrien –, in Kvarner, Dalmatien und auf den Inseln und konzentrieren uns auf kroatische Immobilienentwicklungen. Kontaktieren Sie unser Expertenteam und erfahren Sie mehr über die neuesten Projekte und Projektideen für Investitionen in Kroatien!

Luxusimmobilien und Bau Farkas-Projekte umfassen sowohl Wohn- als auch Geschäftsgebäude, die das gesamte Spektrum an Bau- und Sanierungsaktivitäten umfassen. Unser Team besteht aus Beratern, Architekten, Anwälten, Vermessungsingenieuren, Ingenieur- und Baufachleuten, die unsere Kunden ’ erfolgreich bedienen, indem sie sich auf hochwertige und kostengünstige Lösungen konzentrieren, Einhaltung rechtzeitiger Verpflichtungen und Budgetorientierung.

Unser maßgeschneiderter Ansatz beginnt damit, unsere Kunden zu treffen und auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ideen zu hören, basierend auf der wir professionelle Beratung, Logistikmanagement und geodätische Vermessung anbieten, und Architekturdesign und Konzeptentwicklung. Nachdem all diese Aspekte in das Projekt integriert sind, beginnen wir mit dem Bau. Farkas Ltd aus Umag ist das erste Bauunternehmen in Kroatien, das dem Kunden die Möglichkeit bietet, den Bau und den Fortschritt eines Projekts über eine Live-Streaming-Kamera zu überwachen.

Wenn Sie erwägen, eine Immobilie in Istrien, Kvarner, Dalmatien oder Inseln zu bauen oder zu kaufen, kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung. Wir können Ihnen bei der Suche und Suche nach der besten Auswahl an Luxuswohnheimen und -villen, alten istrischen Steinhäusern und Apartments an der Adriaküste oder in der istrischen Landschaft behilflich sein.

Gerne stellen wir auf Anfrage eine Liste mit Referenzen unserer zufriedenen Kunden und Partner weltweit zur Verfügung und bieten nach Möglichkeit Exkursionen zu zuvor abgeschlossenen Projekten an.