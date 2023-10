EA Properties ist eine Immobilienagentur, die auf dem gesamten Gebiet Montenegros tätig ist und sich hauptsächlich auf touristische Regionen des Landes konzentriert. In Zusammenarbeit mit uns erhält der Kunde während der Auswahl eine angemessene Präsentation und volle Unterstützung während des Akquisitionsprozesses. Unser Rat wird durch eine jahrzehntelange Erfahrung im Immobiliengeschäft und die klare Absicht unterstützt, unseren Kunden einen exzellenten Service zu bieten. In Budva und in der Podgorica gelegen, bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Touren an, mit denen sie ein Zuhause im Mittelmeerraum fühlen und wählen können/oder heute erfolgreich in eines der am schnellsten wachsenden Tourismusziele in Europa investieren. Wir sind der Immobilienmakler mit Hunderten zufriedener Kunden aus der ganzen Welt. Wenn Sie in Montenegro nach einem vertrauenswürdigen und sachkundigen Makler suchen, haben Sie die richtige Adresse. Ivan Barada ist der Eigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens. Neben der montenegrinischen Muttersprache spricht Ivan fließend Englisch und Russisch und verfügt über umfangreiche Erfahrung auf dem Immobilienmarkt Montenegros.