Beschreibung des Unternehmens

AN Flais – ist eine Familienagentur und ein Team von Immobilienmarktfachleuten, die ihren Job kennen und lieben und bereit sind, Probleme jeglicher Komplexität zu lösen.

Professionalität, Verantwortung, ein individueller Ansatz für jeden Kunden und die Sicherheit von Transaktionen sind die Grundprinzipien unserer Arbeit.

Wir erhöhen ständig die Anzahl der verkauften Objekte und verbessern die Qualität unserer Arbeit. Wir helfen Ihnen dabei, die beste Wahl zu treffen, professionell und so weit wie möglich, um Ihre Interessen zu schützen.

Wir werden kontaktiert an:

Wir bieten kostenlose Immobilienauswahl in bewährten Wohnkomplexen und von zuverlässigen Entwicklern - Moskau, Sotschi, Dubai, Bali.

Wir stimmen mit dem Entwickler über die besten Bedingungen für Sie überein. Wir helfen bei der Ausführung von Hypotheken und bieten die besten Bedingungen von Banken. Sie kaufen eine Wohnung zu den Preisen eines Entwicklers ohne zusätzliche Gebühren und Überzahlungen. Bei uns wird der Erwerb von Immobilien einfach, schnell und rentabel sein!