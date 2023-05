Beschreibung des Unternehmens

EMR Real Estate Investment and Consultancy ist eine in der Türkei ansässige Immobilieninvestmentgesellschaft, die hochwertige Immobilieninvestitionen besitzt, entwickelt und verwaltet. Fast 15 Jahre Erfahrung in der internationalen Arbeit in Immobilieninvestitionsprojekten ’ Vertrieb und Marketing, Bau Projektdurchführung sowie politische und rechtliche Praktiken, hat uns fundiertes Wissen und umfangreiche Erfahrung gegeben, die es uns ermöglichen, unsere Kunden professionell mit unseren gesprochenen Fachleuten aus Englisch, Arabisch, Französisch, Persisch und Aserbaidschan zu unterstützen und zu bedienen. Unsere Vision für die Zukunft ist es, das bekannte Unternehmen in der Türkei in Bezug auf Immobilien und Investitionen zu sein. Bringen Sie auch ausländische Direktinvestitionen in das Land und konzentrieren Sie sich auf Vertrauenswürdigkeit und Innovation. Wir sind fest entschlossen, unseren gegenwärtigen und zukünftigen Kunden den besten Service zu bieten.