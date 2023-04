DDA Real Estate

Beschreibung des Unternehmens

Die 2007 gegründete internationale Immobilienagentur in den VAE, der Türkei, Thailand und Georgien gehört zur Unternehmensgruppe « Business-Lawyer ». Das einzige Unternehmen auf dem Markt, das mehr als 300 Niederlassungen in Russland von Kaliningrad bis Kamtschatka, Niederlassungen in Kasachstan, Türkei und einen Hauptsitz in Dubai hat.

Wir werden für Sie Immobilien für Investitionen, Vermietung oder Unterkunft auswählen, die absolut kostenlos sind, mit voller Unterstützung für die Transaktion (. Unser Entwickler bezahlt unsere Arbeit ).