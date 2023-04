Wir sind in sozialen Netzwerken:

AWAY REALTY

Beschreibung des Unternehmens

AWAY REALTY ist Ihr vertrauenswürdiger Partner in einer Welt ausländischer Immobilien und Investitionen. Homes.RU ist eine Elite-Immobilienboutique im Ausland und bietet Ihnen Investitionsobjekte in 7 beliebten europäischen Ländern – Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, Schweiz.

In der AWAY REALTY-Datenbank gibt es mehr als 10 000 relevante Angebote, alle von den Eigentümern. In den Jahren 2017-2019 haben wir unserer Sammlung einige Dutzend exklusiver Geschäftsprojekte hinzugefügt, und wir sind sicher, dass sie Ihr Anlageportfolio perfekt ergänzen werden.

Die Arten von Immobilien bieten wir an: