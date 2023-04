BVN real estate

Beschreibung des Unternehmens

Unser Team @ BVN Realty kommuniziert effektiv auf Englisch | Français | Español. ~ ~ ~ Mit 7 + jahrelanger Erfahrung sind wir die Experten vor Ort auf dem Immobilienmarkt in San Juan Del Sur, Nicaragua. Bei BVN Realty glauben wir, dass es für jeden ein perfektes Zuhause gibt, unabhängig vom Budget. Unser Wissen über die Region bietet uns eine einzigartige strategische Gelegenheit, Ihre Kaufentscheidung zu unterstützen. Unser Team ist bereit, Sie bei der Immobilienreise auf dem südnicaraguanischen Immobilienmarkt zu unterstützen. Wir haben jahrelang vertrauensvolle Beziehungen zu Verkäufern, Käufern, Investoren und lokalen Unternehmen in und um San Juan del Sur aufgebaut. Sind Sie bereit, sich uns in unserem entspannten Paradies anzuschließen - um den Lebensstil von #BuenaVida zu leben? Schauen Sie sich unsere benutzerdefinierte Karte des Gebiets San Juan del Sur an, auf der wir die BVN Realty-Angebote hervorheben - Stadtteile, Flusssysteme, wichtige Dienstleistungen und & Einige unserer großartigen Geschäfte, die hier bereit sind, Ihnen bei Ihrer Ankunft zu dienen! https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xi1ALY8KBvuOTHmtcf_AKJSRTuLdP28g&usp=sharing Wie ziehe ich hierher? Nun, ein Freund der Agentur hat dieses Dokument erstellt, das ständig aktualisiert wird - seine 20 + -Seiten, aber es gibt Ihnen Einblicke und Anweisungen, wie es geht - lassen Sie es Abenteuer beginnen! https://docs.google.com/document/d/19Rl6F7sV4mRAsA0NIly6EhtE9dlpY8tU0DG2H86mtPo/edit Kontaktieren Sie uns auf WhatsApp @ oder senden Sie uns eine E-Mail an und lassen Sie uns Ihre zukünftigen Wohneigentumspläne bei einer frischen heißen Tasse nicaraguanischen Kaffees besprechen! BVN-Immobilien | San Juan del Sur, Nicaragua | bvnica.com