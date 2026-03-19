  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Ardor real estate agency

Ardor real estate agency

Kroatien, Rijeka
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
9 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Webseite
Webseite
www.ardor-realestate.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

ARDOR Group bietet Beratungsleistungen und Immobiliensuche für diejenigen, die in der Region Kvarner, Istrien und in ganz Kroatien Prestigeimmobilien verkaufen, kaufen, investieren oder mieten möchten, sowie für diejenigen, die hochwertige Transaktionen vertraulich verwalten möchten.

ARDOR wurde von der visionären Idee seines Gründers geschaffen, der ein neues real-estate-Konzept eingeführt hat, das Dienstleistungen, Umweltschutz und das Streben nach Qualität und Wohlergehen kombiniert. Unser größtes Gut ist unsere Kunden. Aus diesem Grund bauen wir unser Geschäft um ihre spezifischen Bedürfnisse, so dass unsere Erfahrung, Fähigkeiten und Professionalität ihnen vollständig zur Verfügung stehen.

Wir haben die Fähigkeit entwickelt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und zu interpretieren, als Immobilienfinder, die die besten Lösungen für ihre spezifischen Ziele identifizieren und auswählen können, weil ein Haus oder Wohnung nicht nur eine Immobilie ist, sondern ein Wert, der im Laufe der Zeit aushält.

Dienstleistungen

Unsere Fähigkeit, auf mehr als 30 Jahren Erfahrung auf verschiedenen Feldern gebaut, ist zu identifizieren für jede Art von Client ihren Stil, Lebensstil, ideale Lage und in einem Wort... ihr perfektes Zuhause, Investitionen und mehr.

Durch seine erweiterte Struktur arbeitet ARDOR mit einer auf Geschäftseinheiten basierenden Organisation und einem integrierten Ansatz zwischen verschiedenen Teams. Damit bietet ARDOR umfassende, integrierte Dienstleistungen an, die speziell darauf ausgerichtet sind, eine maximale Investitionsrendite für Eigentümer und Entwickler von Immobilien sicherzustellen.

Unsere Makler in Kroatien
Sendi Vinski
Sendi Vinski
500 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Luxury Real Estate Croatia farkas
Kroatien, Umag
Wohnimmobilien 1
Luxusimmobilien und Bauten FarkasTradition und QualitätLuxusimmobilien und Bau Farkas ist privat geführtes Unternehmen in Umag, Istrien, Kroatien.Wir sind spezialisiert auf den Bau von hochwertigen Gebäuden auf der Grundlage des „schlüsselfertigen“ Systems und den Verkauf von Luxusimmobilien…
Eine Anfrage stellen
Opereta d.o.o.
Kroatien, Stadt Zagreb
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 1351 Gewerbeimmobilien 137 Grundstücke 437
Operette d.o.o. wurde 2003 gegründet und seitdem sind wir erfolgreich auf dem Immobilienmarkt tätig. Wir sind ein zuverlässiger Partner und Kundensupport bei wichtigen Lebensentscheidungen. Wir sind in erster Linie eine Immobilienagentur, die sich mit der Vorbereitung von Wohnimmobilien und …
Eine Anfrage stellen
Knez Croatia Real Estate
Kroatien, Dubrovnik
Wohnimmobilien 353 Grundstücke 10
Die in Dubrovnik, Knez Croatia Real Estates, gegründete Agentur ist ein Full-Service-Immobilienunternehmen, das sich auf den Kauf, Verkauf, die Wartung, den Bau und die Entwicklung von Luxuswohnimmobilien in kroatischen Küstengebieten spezialisiert hat. Die Immobilienagentur Knez Croatia …
Eine Anfrage stellen
Biliskov nekretnine
Kroatien, Kastel Stari
Año de fundación de la compañía 1993
Wohnimmobilien 737 Gewerbeimmobilien 80 Grundstücke 335
BILIŠKOV REAL ESTATE - DIENSTLEISTUNG IHREVE. Du hast es geschafft.Biliškov Nekretnine d.o.o. ist ein Familienunternehmen gegründet 1993. Wir begannen als Pioniere in dieser Geschäftslinie in Kroatien. Im Laufe der Jahre haben wir ein Unternehmen aufgebaut und einen erdenklichen Erfolg erzie…
Eine Anfrage stellen
Stolz
Kroatien, Stadt Sankt Jakobi
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 1557 Gewerbeimmobilien 409 Langfristige Vermietung 1 Grundstücke 1
Wir freuen uns, unsere geschätzten Kunden und Partner über die kürzliche Anerkennung und den Erhalt der LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024 durch ADRIONIKA CONSULTANCY zu informieren, die uns als beste Luxusimmobilienberatung in Kroatien auszeichnen. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen