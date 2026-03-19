Ardor real estate agency

Über die Agentur

ARDOR Group bietet Beratungsleistungen und Immobiliensuche für diejenigen, die in der Region Kvarner, Istrien und in ganz Kroatien Prestigeimmobilien verkaufen, kaufen, investieren oder mieten möchten, sowie für diejenigen, die hochwertige Transaktionen vertraulich verwalten möchten.

ARDOR wurde von der visionären Idee seines Gründers geschaffen, der ein neues real-estate-Konzept eingeführt hat, das Dienstleistungen, Umweltschutz und das Streben nach Qualität und Wohlergehen kombiniert. Unser größtes Gut ist unsere Kunden. Aus diesem Grund bauen wir unser Geschäft um ihre spezifischen Bedürfnisse, so dass unsere Erfahrung, Fähigkeiten und Professionalität ihnen vollständig zur Verfügung stehen.

Wir haben die Fähigkeit entwickelt, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und zu interpretieren, als Immobilienfinder, die die besten Lösungen für ihre spezifischen Ziele identifizieren und auswählen können, weil ein Haus oder Wohnung nicht nur eine Immobilie ist, sondern ein Wert, der im Laufe der Zeit aushält.