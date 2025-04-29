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Продажа новостроек в Лас-Вегасе

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Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Лас-Вегас, США
от
$3,00 млн
Год сдачи 2026
171 квартира в кондоминиуме, отдельные балконы в каждой квартире. Панорамный вид на Лас-Вегас-Стрип из каждой резиденции. Большие планировки этажей и высота потолков 10–13 футов. Бар с напитками/сухой бар с винным погребом, охладителем напитков под столешницей и льдогенератором. Дизайнерская…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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