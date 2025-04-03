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Жильё в Teignbridge, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Water, Великобритания
Квартира 3 спальни
Water, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Добро пожаловать в восхитительную коллекцию новых домов, расположенных в живописной деревне …
$652,811
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Квартира 4 спальни в Water, Великобритания
Квартира 4 спальни
Water, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Шагните в современную элегантность с этим домом Rubus с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, п…
$857,477
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Параметры недвижимости в Teignbridge, Великобритания

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