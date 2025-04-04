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Квартиры в Сандерленд, Великобритания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Сандерленд, Великобритания
Квартира 3 спальни
Сандерленд, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Расположенные рядом с живописным водохранилищем Welsh Harp и окруженные 170 гектарами зелены…
$883,862
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Параметры недвижимости в Сандерленд, Великобритания

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