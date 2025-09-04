Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Slough
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Slough, Великобритания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Slough, Великобритания
Дом 3 спальни
Slough, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Исследуйте ограниченную коллекцию современных таунхаусов с 3 спальнями в Слау, Беркшир. Эти …
$846,426
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Slough, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти