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Квартиры возле озера в Большом Лондоне, Великобритания

Лондон
57
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная на 39-м этаже престижной South Quay Plaza, эта изысканная 2-комнатная, 2-комна…
$1,61 млн
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Квартира 2 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя эту потрясающую 1-комнатную квартиру, расположенную на 5-м этаже очень вос…
$738,420
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Квартира 4 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на 7 этаже в культовом комплексе Popl…
$1,17 млн
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Типы недвижимости в Большом Лондоне

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

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