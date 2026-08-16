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Квартиры в Большом Лондоне, Великобритания

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Лондон
271
Вулидж
17
Southall
8
Ealing
7
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354 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Предлагая 546 квадратных футов (50,7 м2), эта квартира сочетает в себе практичный дизайн с э…
$860,391
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эти просторные семейные дома предлагают идеальный баланс современного комфорта и удобства, р…
$689,866
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенные в самом сердце Фулхэма, эти потрясающие апартаменты предлагают идеальное сочет…
$1,34 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 спальня в Вулидж, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вулидж, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта однокомнатная квартира площадью 548 квадратных футов (50,9 м2) по цене 480 000 фунтов ст…
$668,279
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Квартира 1 спальня в Вулидж, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вулидж, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Современный комфорт в Вулвиче, Лондон Предлагая идеальное сочетание стиля и функциональности…
$711,163
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
West Waters
$655,950
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенная в престижном районе Canary Wharf, эта потрясающая новая разработка предлагает …
$1,02 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенные в одном из самых востребованных районов на юго-западе Лондона, эти стильные до…
$893,329
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Квартира 1 спальня в Брентфорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Брентфорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современная спецификация со всеми напольными покрытиями и приборами включала в себя * Кухня …
$596,584
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
С 597 квадратных футов (55,5 м2) эта квартира предлагает просторную жизнь с северо-западным …
$826,578
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Down Street Park
$449,226
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя современную жизнь в лучшем виде с этими стильными домами, расположенными в…
$623,728
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Oval представляет исключительную инвестиционную возможность с новой коллекцией апартаментов …
$866,505
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Квартира 2 спальни в Hounslow, Великобритания
Квартира 2 спальни
Hounslow, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Если вы ищете 2-комнатные квартиры для продажи в Хоунслоу, вы найдете отличное сочетание дос…
$614,773
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Испытайте яркую энергию Камдена, наслаждаясь современной роскошью в этих стильных апартамент…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Эти эксклюзивные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями предлагают жителям уникальную возможность …
$979,071
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Откройте для себя уникальное сочетание современной жизни и естественной красоты в новом сооб…
$2,48 млн
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Wandsworth Mills предлагает исключительные инвестиционные возможности в одном из самых динам…
$2,37 млн
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Эта двухкомнатная квартира площадью 780 квадратных футов (72,5 м2) по цене 550 000 фунтов ст…
$766,109
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Квартира 3 спальни в Ealing, Великобритания
Квартира 3 спальни
Ealing, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Опыт изысканной жизни в эксклюзивной коллекции красиво оформленных резиденций в Западном Лон…
$1,19 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта квартира площадью 846 квадратных футов (78,6 м2) предназначена как для комфорта, так и д…
$1,14 млн
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенный в оживленном районе Nine Elms в Лондоне, этот знаковый прибрежный район предла…
$1,60 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$923,480
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Poplar Riverside предлагает исключительную возможность жить в одном из самых захватывающих р…
$671,833
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эти исключительные апартаменты в Вест Хэме предлагают современный и яркий жизненный опыт с в…
$1,43 млн
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Современная жизнь на Ломбард-сквер, Пламстед Расположенная в захватывающей застройке Ломбард…
$522,297
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Бетнал Грин быстро становится одним из самых оживленных районов Лондона, и эти современные а…
$967,881
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Спрятанные в тихом зеленом анклаве Лондона, эти современные апартаменты предлагают исключите…
$552,874
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Ищите двери чрезвычайно обильного закона с резиданами, разработанными Версаче в изобилии Nin…
$924,324
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Типы недвижимости в Большом Лондоне

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Большом Лондоне, Великобритания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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