Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Коммерческая
  4. Англия

Коммерческая недвижимость в Англия, Великобритания

7 объектов найдено
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ ЛОНДОНА в Сити, Великобритания
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ ЛОНДОНА
Сити, Великобритания
Площадь 90 м²
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЛОНДОНЕ! Откройте двери к своему идеальн…
€329,442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческая 1 комната в Англия, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Англия, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия Предложение для инвесторов Номер в доме для…
€142,800
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната в Англия, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Англия, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия, графство Кент Предложение для инвесторов Н…
€113,050
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната в Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Апарта…
€136,850
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната в Ливерпуль, Великобритания
Коммерческая 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Великобритания Англия, г. Ливерпуль Предложение для инвесторов Но…
€101,150
Оставить заявку
Коммерческая в Лондон, Великобритания
Коммерческая
Лондон, Великобритания
 Великобритания г.Лондон Ночной клуб в центре Лондона П…
€3,48 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Манчестер, Великобритания
Коммерческая
Манчестер, Великобритания
Великобритания Англия г. Манчестер   Апартаменты с доходом  …
€153,967
Оставить заявку
Realting.com
Перейти