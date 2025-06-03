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Инвестиционная недвижимость в Англии, Великобритания

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4 объекта найдено
Инвестиционная 25 м² в Скарборо, Великобритания
Инвестиционная 25 м²
Скарборо, Великобритания
Площадь 25 м²
Коттеджи в загородных отелях, эксклюзивно представленные Intermark Real Estate, - один из на…
$203,737
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Инвестиционная 33 м² в Barmston, Великобритания
Инвестиционная 33 м²
Barmston, Великобритания
Площадь 33 м²
Коттеджи в загородных отелях, эксклюзивно представленные Intermark Real Estate, - один из на…
$224,110
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Инвестиционная 48 м² в Newark and Sherwood, Великобритания
Инвестиционная 48 м²
Newark and Sherwood, Великобритания
Площадь 48 м²
Коттеджи на территории загородных отелей сдаются в краткосрочную аренду на Booking & Airbnb …
$258,066
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Инвестиционная 25 м² в West Newton, Великобритания
Инвестиционная 25 м²
West Newton, Великобритания
Площадь 25 м²
Коттеджи в загородных отелях, эксклюзивно представленные Intermark, - один из наиболее надеж…
$224,110
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