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Квартиры с садом в Buckinghamshire, Великобритания

Хай-Уиком
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Квартира 2 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эти потрясающие дома в High Wycombe предлагают спокойный отдых, удобно расположенный рядом с…
$553,280
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Типы недвижимости в Buckinghamshire

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Buckinghamshire, Великобритания

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