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Жильё в Buckinghamshire, Великобритания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Юго-Восточная Англия, Великобритания
Квартира 1 спальня
Юго-Восточная Англия, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Диапазон цен: £262 500–£982 500 Наш новый жилой комплекс, расположенный в тихой загородной м…
$320,642
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Квартира 2 спальни в Юго-Восточная Англия, Великобритания
Квартира 2 спальни
Юго-Восточная Англия, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенные в тихой сельской местности, эти потрясающие дома предлагают идеальное сочетани…
$496,681
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