Sportz by Danube

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group
Соседство поблизости;
Бизнес-Бей – 0,1 км
Городская прогулка – 2,1 км
DIFC – 3,3 км
Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
Удобства и удобства;
1 спальня
2 спальни
без мебели
BUA; 875 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Фитнес-центр
Йога и Медитация
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спортивный корт
Торговая и супермаркетная зона
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Спа и Сауна
Общественный зал
Зеленое окружение
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Сад и парк
больница
Зеленое окружение
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, магазинами и ресторанами, зоной барбекю, мечетями.
Окончание строительства — июль 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Дубай — 28 минут
Дубай Молл — 29 минут
Бурдж-аль-Араб — 24 минуты
Дубай Марина — 27 минут
Три жилые башни предлагают студии, а также апартаменты с одной и двумя спальнями с панорамным видом на развитие DAMAC Hills и его зеленые открытые пространства. Продажа кондоминиумов Bellavista в Дубае выходит на международный гольф-клуб Trump Dubai с множеством удобств на уровне улиц. Элегантное лобби приветствует вас дома, а ваша квартира продуманно спроектирована так, чтобы максимально увеличить жилую площадь и исключительные виды. Bellavista является частью устоявшегося сообщества и пользуется жизненными потребностями, такими как магазины и кафе, удобная школа, а также простор зеленых парков и развлечений на свежем воздухе.
Фитнес-центр
Бассейн
Современная гимназия
Паровая комната и сауна
Доступ к удобствам мирового класса DAMAC Hills
Поле для гольфа
Общественный скейт-парк
Конюшни
Волновой бассейн
Трамп Международный Гольф Клуб Дубай
Супермаркеты Spinneys и Carrefour с кафе и банкоматом
DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания.
С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.