Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Резиденции Trillionaire в районе Business Bay - это воплощение роскошного и стильного жилого комплекса, тщательно созданного компанией Binghatti Developers. Это футуристическое и невероятное здание с изысканным стеклянным фасадом. Жители смогут насладиться завораживающими видами на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: большой бассейн для отдыха, детский бассейн и игровая площадка, изысканные рестораны, спортзал, супермаркет, площадки для барбекю; фитнес-центр, парки и беговые дорожки.

Расположение и объекты поблизости

Находится на берегу Дубайского канала, в деловом районе Business Bay. В этом районе есть популярные туристические достопримечательности, отели, магазины, рестораны, яхт-клубы и пр.

До ключевых районов Дубая — Downtown, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–20 минут.