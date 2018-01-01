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Резиденция Equiti Residence с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станциями метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€398,881
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16
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, круглосуточной системой безопасности и видеонаблюдением, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 15 минут
  • Станция метро - 1 минута
  • Шейх-Зайед-Роад - 3 минуты
  • Экспо 2020 - 15 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция Equiti Residence с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станциями метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€398,881
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