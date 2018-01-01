Резиденция Equiti Residence с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станциями метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.
ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.
В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.
Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.
Расположение и объекты поблизости
JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.
10 минут пешком до станции метро
20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
11 минут на машине до района Palm Jumeirah
20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
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- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.
Апартаменты в роскошном комплексе LUXOR TOWER в востребованном районе Jumeirah Village Circle.
Апартаменты полностью меблированы!
Комплекс Luxor by Imtiaz представляет резидентам полный доступ к премиальным удобствам и сервису, включая: sky gardens, зону спа и сауну, инфинити-бассейн на крыше, тренажерный зал, кинотеатр, бизнес-центр, интегрированное офисное пространство.
Расположение:
5–15 минут - Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Dubai Sports City.
20–30 минут - Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, Mall of Emirates, Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai.
План оплаты:
20% - первоначальный платеж
40% - на стадии строительства
40% - при завершении
Средняя окупаемость проекта составляет 7,7%
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Предлагаются дизайнерские апартаменты с большими балконами и террасами.
Резиденция располагает высокоскоростными панорамными лифтами, водопадом, садом, инфинити-бассейном детским бассейном, студией йоги, сауной и парной, клубом, тренажерным залом, детской площадкой и игровой комнатой, зоной барбекю.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полностью оборудованные кухни со встроенной европейской бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости
Mall of Emirates - 10 минут
Бурдж-аль-Араб - 15 минут
Автодром Дубай - 7 минут
Международный аэропорт Дубай - 26 минут