Резиденция Equiti Residence с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станциями метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,67 млн

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina. ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT. В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха. Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика. Расположение и объекты поблизости JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны. 10 минут пешком до станции метро 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall 11 минут на машине до района Palm Jumeirah 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум