Жилой комплекс с бассейнами и итальянской мебелью, в тихом зелёном районе JVС, Дубай, ОАЭ

25-этажный жилой проект c мебелью и техникой от ведущих итальянских производителей, мультифункциональным пространством, развитой инфраструктурой.
Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов.
В проекте есть студии и апартаменты с 1-3 спальнями.Удобства и оснащение в доме
Подробнее: детские и взрослые бассейны, 3-уровневый паркинг, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, красочная детская комната, сауна, club house (коворкинг и игровые зоны), детский кинотеатр, система "умный дом", лаунж-зоны, спортивные площадки.Расположение и объекты поблизости
Расположен в тихом зелёном районе JVС, популярным среди семей с детьми.
В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.