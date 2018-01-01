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Жилой комплекс с бассейнами и итальянской мебелью, в тихом зелёном районе JVС, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€229,599
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6
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О комплексе

25-этажный жилой проект c мебелью и техникой от ведущих итальянских производителей, мультифункциональным пространством, развитой инфраструктурой.

Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов.

В проекте есть студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: детские и взрослые бассейны, 3-уровневый паркинг, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, красочная детская комната, сауна, club house (коворкинг и игровые зоны), детский кинотеатр, система "умный дом", лаунж-зоны, спортивные площадки.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в тихом зелёном районе JVС, популярным среди семей с детьми.

В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс с бассейнами и итальянской мебелью, в тихом зелёном районе JVС, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€229,599
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