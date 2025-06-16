Туристический комплекс Двухэтажные таунхаусы от Fairmont на Аль-Марджан, Рас-эль-Хайма

Двухэтажные таунхаусы под брендом Fairmont на острове Аль-Марджан

Остров Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма — это быстроразвивающийся район, известный своим роскошным пляжным отдыхом, который привлекает все больше внимания со всего мира. Особенно это связано с открытием курорта и казино Wynn, которое еще больше увеличило популярность этого места. Двухэтажные таунхаусы под брендом Fairmont идеально расположены вдоль первозданной береговой линии острова, предлагая редкое сочетание уединенности, просторных жилых помещений и прямого выхода к морю. Это идеальное место как для семей, так и для инвесторов, ищущих первоклассную недвижимость.

Эти двухэтажные таунхаусы с 3 спальнями предлагает просторные гостиные, большие спальни и современные кухни, а также открытые площадки, такие как собственные сады или террасы. Эти дома обеспечивают комфорт жизни в стиле виллы, с элегантностью и роскошью, которые присущи бренду Fairmont. Прямой доступ к пляжу дает уникальное преимущество, позволяя наслаждаться отдыхом на свежем воздухе всего в нескольких шагах от моря.

Будучи под управлением всемирно известной сети отелей и курортов Fairmont, эти таунхаусы предлагают курортный стиль жизни с высококлассными услугами, такими как консьерж-сервис, уборка, услуги парковщика и питание в резиденции. Такой уровень сервиса обеспечивает исключительный комфорт, превращая повседневную жизнь в настоящий отпуск.

Таунхаусы находятся в идеальном месте, всего в нескольких минутах от главных развлекательных и коммерческих зон Рас-эль-Хаймы. Казино Wynn — менее чем 5 минут, торговый центр Al Hamra Mall — 10 минут, международный аэропорт Рас-эль-Хаймы — 15 минут, а до Дубая можно добраться за менее чем час. Это обеспечивает легкий доступ к отдыху, шопингу и путешествиям.

Жители комплекса Fairmont могут воспользоваться множеством удобств: частный пляж, полностью оборудованный фитнес-центр, бассейны, ухоженные дорожки, детские игровые зоны и круглосуточная охрана. Все это создает комфортную и безопасную среду для семейного отдыха.

Независимо от того, ищете ли вы постоянное жилье, место для отдыха или источник дохода, эти таунхаусы предлагают отличное соотношение цены и качества. Благодаря гибкому графику оплаты 60/40 и сдаче объекта в четвертом квартале 2028 года, а также профессиональному управлению недвижимостью от Fairmont, владельцы могут рассчитывать на высокий спрос на аренду и прирост капитала.

Таунхаусы на острове Аль-Марджан — это ограниченный и высокодоходный вариант в одной из самых перспективных инвестиционных зон ОАЭ. Доступ к пляжу, престиж бренда Fairmont и долгосрочный потенциал роста делают эту недвижимость уникальным предложением в Рас-эль-Хайме.

RKT-00023