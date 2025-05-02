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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Pelagos с бассейном и собственным пляжем рядом с Пальмой Джумейра в районе Dubai Marina, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$937,124
18.05.2025
$937,124
17.05.2025
$933,663
16.05.2025
$934,289
14.05.2025
$941,812
13.05.2025
$931,769
11.05.2025
$929,760
10.05.2025
$932,868
09.05.2025
$925,291
08.05.2025
$921,925
07.05.2025
$925,103
14.04.2025
$920,948
13.04.2025
$921,488
12.04.2025
$924,929
11.04.2025
$945,828
10.04.2025
$949,683
09.04.2025
$954,461
08.04.2025
$953,865
06.04.2025
$954,422
05.04.2025
$945,727
04.04.2025
$958,370
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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Pelagos с бассейном и собственным пляжем рядом с Пальмой Джумейра в районе Dubai Marina, Дубай
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Описание Описание
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ID: 22388
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397967
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 600 м)

О комплексе

Представляем вам уникальную возможность стать частью роскошного жилого комплекса, который воплощает в себе современный стиль жизни и комфорт — комплекс Pelagos в районе Dubai Marina. Этот впечатляющий 35-этажный небоскреб предлагает великолепный выбор студий и квартир с 1-2 спальнями. Каждая резиденция отличается высококачественной отделкой и современным дизайном.

В Pelagos вы найдете всё необходимое для активного образа жизни: от современных спортивных фитнес-центров до уютных зон для барбекю. Подземная парковка и доступ к частному пляжу добавляют дополнительную ценность вашему новому дому, предлагая идеальное сочетание уюта и удобства. Вы сможете наслаждаться потрясающим видом на набережную или расслабиться у шикарного бассейна. Для тех, кто ценит умиротворение и гармонию, предусмотрены специальные студии для йоги и пилатеса, где вы сможете восстановить силы и зарядиться энергией. Дети могут весело проводить время на игровых площадках. Элегантный лобби комплекса с круглосуточным консьерж-сервисом обеспечивает максимальное удобство и комфорт.

В проекте предусмотрено ограниченное количество квартир на стадии строительства. Это идеальный шанс для тех, кто мечтает о жизни в Dubai Marina, поскольку многие жилые комплексы в этом престижном районе не располагают студиями. Pelagos выигрывает на их фоне и предлагает уникальную возможность приобрести жилье с минимальным бюджетом. Каждое жилое помещение здесь открывает великолепные виды на пристань и море, что создает неповторимую атмосферу уюта и гармонии.

Удобства:

  • ⁠Полностью оборудованный тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка

2 варианта рассрочки.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме

Квартиры с полностью оборудованной кухней, сантехника от SMEG, TOTO.

Расположение и объекты поблизости

Расположение в сердце Dubai Marina делает Pelagos еще более привлекательным. Этот район славится своими ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, что обеспечивает разнообразие досуга на любой вкус. Легкий доступ к основным транспортным магистралям позволяет вам быстро добираться до всех ключевых точек города.

Резидентам доступны прекрасные парковые зоны для прогулок и отдыха, а также учебные заведения, расположенные рядом. Премиальные удобства, безупречный сервис и атмосфера комфорта делают этот комплекс привлекательным выбором для тех, кто стремится к высокому уровню жизни.

  • Palm Jumeirah - 12 минут
  • Burj Al Arab - 15 минут
  • Dubai Int Airport - 25 минут
  • Al Makhtum Airport - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Pelagos с бассейном и собственным пляжем рядом с Пальмой Джумейра в районе Dubai Marina, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$937,124
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