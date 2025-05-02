Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Pelagos с бассейном и собственным пляжем рядом с Пальмой Джумейра в районе Dubai Marina, Дубай

Представляем вам уникальную возможность стать частью роскошного жилого комплекса, который воплощает в себе современный стиль жизни и комфорт — комплекс Pelagos в районе Dubai Marina. Этот впечатляющий 35-этажный небоскреб предлагает великолепный выбор студий и квартир с 1-2 спальнями. Каждая резиденция отличается высококачественной отделкой и современным дизайном.

В Pelagos вы найдете всё необходимое для активного образа жизни: от современных спортивных фитнес-центров до уютных зон для барбекю. Подземная парковка и доступ к частному пляжу добавляют дополнительную ценность вашему новому дому, предлагая идеальное сочетание уюта и удобства. Вы сможете наслаждаться потрясающим видом на набережную или расслабиться у шикарного бассейна. Для тех, кто ценит умиротворение и гармонию, предусмотрены специальные студии для йоги и пилатеса, где вы сможете восстановить силы и зарядиться энергией. Дети могут весело проводить время на игровых площадках. Элегантный лобби комплекса с круглосуточным консьерж-сервисом обеспечивает максимальное удобство и комфорт.

В проекте предусмотрено ограниченное количество квартир на стадии строительства. Это идеальный шанс для тех, кто мечтает о жизни в Dubai Marina, поскольку многие жилые комплексы в этом престижном районе не располагают студиями. Pelagos выигрывает на их фоне и предлагает уникальную возможность приобрести жилье с минимальным бюджетом. Каждое жилое помещение здесь открывает великолепные виды на пристань и море, что создает неповторимую атмосферу уюта и гармонии.

Удобства:

⁠Полностью оборудованный тренажерный зал

Бассейн

Зона барбекю

Детская игровая площадка

2 варианта рассрочки.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме

Квартиры с полностью оборудованной кухней, сантехника от SMEG, TOTO.

Расположение и объекты поблизости

Расположение в сердце Dubai Marina делает Pelagos еще более привлекательным. Этот район славится своими ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, что обеспечивает разнообразие досуга на любой вкус. Легкий доступ к основным транспортным магистралям позволяет вам быстро добираться до всех ключевых точек города.

Резидентам доступны прекрасные парковые зоны для прогулок и отдыха, а также учебные заведения, расположенные рядом. Премиальные удобства, безупречный сервис и атмосфера комфорта делают этот комплекс привлекательным выбором для тех, кто стремится к высокому уровню жизни.