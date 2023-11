Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,26 млн

331 м² 1

Сдача в: 2023

Senses – Jade at The Fields — проект, состоящий из таунхаусов премиум-класса, застройщиком которого выступила компания G&CO Real Estate Development LLC – FZ. Комплекс будет расположен в престижном районе Meydan. Для покупки представлены резиденции с 3 и 4 спальнями, общая площадь которых варьируется от 258 кв. м до 331 кв. м. Во всех таунхаусах будут: - гараж; - сад на заднем дворе; - семейная зона; - комната для персонала; - террасы. Кухни будут оснащены фирменной бытовой техникой, в том числе холодильником, варочной панелью, плитой и духовым шкафом. Проект Senses – Jade at The Fields будет располагать множеством удобств для отдыха и развлечений. Так, жители комплекса смогут насладиться Fields Club House, где предусмотрены тренажерный зал, оздоровительный центр, зона для йоги, детская игровая площадка, лаундж, зал для детских праздников и садовый участок под открытым небом. Расположение: Проект Senses – Jade at The Fields будет расположен вблизи Ras Al Khor Rd и Nad Al Sheba Rd, благодаря чему будет обеспечено хорошее транспортное сообщение с самыми востребованными локациями Дубая. Так, за 20 минут на автомобиле можно добраться до Business Bay, Dubai Design District и Dubai International Airport. В настоящее время сообщество The Fields находится на стадии строительства, поэтому система общественного транспорта плохо развита, рекомендуется пользоваться личным автомобилем или такси. Жители комплекса за 20 минут доедут до различных востребованных мест для отдыха и развлечений Дубая, среди которых: - Ипподром Meydan Racecourse, известный тем, что здесь ежегодно проходит знаменитый турнир Dubai World Cup. При этом на его крыше расположено популярное ночное заведение WHITE Dubai. - The Track, Meydan Golf — чемпионское 9-луночное поле для гольфа с полным освещением, которое было спроектировано Peter Harradine. - Meydan One Mall — ТЦ, находящийся на стадии строительства, где будет представлено более 550 розничных магазинов, самый длинный в мире крытый горнолыжный склон, Winter Village и мн. др.