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Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€500,033
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4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€500,033
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