Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €800,522

Savanna — это комплекс апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями рядом с утопающим в зелени парком. Элегантно спроектированные здания занимают место по соседству с удобствами мирового класса, а обширная сеть дорог обеспечивает удобное сообщение, благодаря чему можно легко добраться до лучших достопримечательностей в Дубае и за его пределами. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, кинотеатр на открытом воздухе, пышная лужайка, где жители могут отдохнуть. Расположение и объекты поблизости Dubai Creek Harbour - набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям. Рядом: 10 минут от Burj Khalifa 15 минут от Dubai Int’l Airport Заповедник дикой природы Парк розовых фламинго Яхт- клуб Vida Hotel Address Hotel Пляж протяженностью 700 метров Рестораны и кафе на набережной