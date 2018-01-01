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Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€580,371
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О комплексе

Предлагаются квартиры с большими балконами, просторные таунхаусы и двухуровневые апартаменты с террасами.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, зоной барбекю, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, всего в нескольких минутах от делового центра города, в непосредственной близости от станции метро, в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов и Дубай Хиллз Молл.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€580,371
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