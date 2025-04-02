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Квартиры в Затока, Украина

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Затока, Украина
Квартира 1 комната
Затока, Украина
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 7/11
26162 Продам 1-комнатную квартиру в Затоке. Первая линия. Прямой вид на море. Выполнен кач…
$25,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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