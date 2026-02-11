Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Захарьевка
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Захарьевка, Украина

1 объект найдено
Коммерческое помещение 900 м² в Захарьевка, Украина
Коммерческое помещение 900 м²
Захарьевка, Украина
Площадь 900 м²
9769. Продается гостиничный комплекс вблизи моря и лимана. Общая площадь 900 кв.м. Комплекс …
$1,80 млн
