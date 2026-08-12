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Продажа офисных помещений в Odesa Urban Hromada, Украина

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Одесса
120
139 объектов найдено
Офис 45 м² в Одесса, Украина
Офис 45 м²
Одесса, Украина
Площадь 45 м²
37926 Продажа офиса в Kadorr City, 62 Жемчужина Бизнес-центр на ул. Краснова Предлагается о…
$59,000
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Офис 42 м² в Одесса, Украина
Офис 42 м²
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
23143 Продам помещение под офис, школу развития, языковую школу на пос. Котовского. Фасадный…
$27,300
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Офис 770 м² в Одесса, Украина
Офис 770 м²
Одесса, Украина
Площадь 770 м²
8295. . . Предлагаем к продаже, отдельно стоящее, 2-х этажное здание, новой постройки, в це…
$770,000
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TekceTekce
Офис 58 м² в Одесса, Украина
Офис 58 м²
Одесса, Украина
Площадь 58 м²
11171 Продам торговую площадь в жилом комплексе "Граф" на Педагогической. Общая площадь 58м.…
$105,000
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Офис 97 м² в Одесса, Украина
Офис 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
36158. Продаётся офисное помещение на улице Новосельского. Общая площадь 97 кв.м. Отдельный…
$42,500
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Офис 33 м² в Одесса, Украина
Офис 33 м²
Одесса, Украина
Площадь 33 м²
13306. В продаже офис в новом жилом комплексе "ItTown" от компании Пространство в центре гор…
$42,500
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Офис 65 м² в Одесса, Украина
Офис 65 м²
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
Готовый бизнес, который приносит стабильный доход в первый день после заключения соглашения.…
$82,939
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Офис 50 м² в Одесса, Украина
Офис 50 м²
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
№5496. Предлагается к продаже офисное помещение возле парка Шевченко. Общая площадь 50 кв.м…
$45,000
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Офис 277 м² в Одесса, Украина
Офис 277 м²
Одесса, Украина
Площадь 277 м²
20406 Продажа офисного помещения в Центре. Капитальный ремонт. Фасадное помещение свободной …
$375,000
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Офис 700 м² в Одесса, Украина
Офис 700 м²
Одесса, Украина
Площадь 700 м²
Офис компании по масштабу в самом сердце Одессы - новый бизнес-центр с подземной парковкой, …
$3,200
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BPS Consulting
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Офис 45 м² в Одесса, Украина
Офис 45 м²
Одесса, Украина
Площадь 45 м²
Продаж Фасаду в Центрі Одеси (45 м², 3 хв до парку Шевченка) Розташування: Ідеальний центр …
$75,000
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Офис 142 м² в Одесса, Украина
Офис 142 м²
Одесса, Украина
Площадь 142 м²
32971 Фасад в новом доме Общая площадь: 142м2 Первый этаж Под объединение Состояние от стро…
$320,000
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Офис 65 м² в Одесса, Украина
Офис 65 м²
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
22175 В продаже помещение на 1 этаже в жилом комплексе 63 Жемчужина. Индивидуальный вход. Об…
$169,000
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Офис 181 м² в Одесса, Украина
Офис 181 м²
Одесса, Украина
Площадь 181 м²
20688 Предлагаю к продаже фасадное помещение свободного назначения. Расположен в самом сердц…
$290,000
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Офис 53 м² в Одесса, Украина
Офис 53 м²
Одесса, Украина
Площадь 53 м²
34700. В продаже помещение в ЖК Акварель 4, что делает её отличным вариантом под бизнес. Об…
$46,000
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Офис 35 м² в Одесса, Украина
Офис 35 м²
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
31126. Продам коммерческое помещение на ближней Молдаванке. Общая площадь 35 кв.м. Выполнен …
$32,000
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Офис 570 м² в Одесса, Украина
Офис 570 м²
Одесса, Украина
Площадь 570 м²
№1257. . . Предлагаем к продаже представительское офисное помещение в самом центре города н…
$950,000
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Офис 39 м² в Одесса, Украина
Офис 39 м²
Одесса, Украина
Площадь 39 м²
11169 Продам торговую площадь в жилом комплексе "Граф" на Педагогической. Общая площадь 39 м…
$50,000
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Офис 148 м² в Одесса, Украина
Офис 148 м²
Одесса, Украина
Площадь 148 м²
18043 Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 148 кв.м.. Планировка - про…
$150,200
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Офис 161 м² в Одесса, Украина
Офис 161 м²
Одесса, Украина
Площадь 161 м²
16423 Продам нежилое отдельно стоящее помещение площадью 161 кв.м. По улице высокая проходи…
$120,000
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Офис 59 м² в Одесса, Украина
Офис 59 м²
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
27427. В продаже трехкомнатная квартира в блочно-кирпичном доме на ул. Среднефонтанская. Пер…
$43,000
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Офис 90 м² в Одесса, Украина
Офис 90 м²
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
37823. Продам коммерческое помещение в новом сданном бизнес-центре на улице Софиевской. Обща…
$85,000
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Офис 99 м² в Одесса, Украина
Офис 99 м²
Одесса, Украина
Площадь 99 м²
15834 Продам помещение на Котовского. Помещение 99 кв.м. Хороший ремонтом. Расположен в но…
$139,000
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Офис 92 м² в Одесса, Украина
Офис 92 м²
Одесса, Украина
Площадь 92 м²
№4802. Предлагаю к продаже помещение на ул. Артиллерийская. Общая площадь 92 кв.м. Состоит и…
$75,000
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Офис 222 м² в Одесса, Украина
Офис 222 м²
Одесса, Украина
Площадь 222 м²
10346. Предлагаем к продаже, отдельно стоящее, административное здание на ул. Новикова. Обща…
$170,000
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Офис 368 м² в Одесса, Украина
Офис 368 м²
Одесса, Украина
Площадь 368 м²
30939 Продается коммерческое помещение в оживленном центре города на улице Малая Арнаутская…
$290,000
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Офис 3 789 м² в Одесса, Украина
Офис 3 789 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 789 м²
18198 Продаётся здание в центре города. 10 этажей, общая площадь 3789м². В состоянии от стр…
$7,00 млн
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Офис 603 м² в Одесса, Украина
Офис 603 м²
Одесса, Украина
Площадь 603 м²
№5646. . .Предлагаем к продаже отдельно стоящее здание рядом с аэропорт Одесса. Общая площад…
$470,000
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Офис 420 м² в Одесса, Украина
Офис 420 м²
Одесса, Украина
Площадь 420 м²
19967 Предлагаем к продаже офисное помещение в элитном комплексе "Дома Каркашадзе. Общая пло…
$200,000
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Офис 128 м² в Одесса, Украина
Офис 128 м²
Одесса, Украина
Площадь 128 м²
21641 Продам офисное помещение в ЖК " Орион" на ул. Литературной. Общая площадь 129 кв.м. О…
$128,000
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Типы недвижимости в Odesa Urban Hromada

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