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Коммерческая недвижимость в Odesa Urban Hromada, Украина

Одесса
859
860 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 113 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 2 113 м²
Одесса, Украина
Число комнат 24
Площадь 2 113 м²
Этаж 1/1
Продаж холодильного комплексу – 0,83 га, готовий бізнес, 2113 м Локація: Ідеально розташо…
$790,000
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 5 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/3
8,3 га інфраструктури — максимум можливостей біля Одеського порту. ⠀ Продається логістични…
$3,00 млн
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Коммерческое помещение 3 119 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 3 119 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 119 м²
Этаж 1/3
Продається 3-поверхова окрема будівля виробничого цеху загальною площею 2 723 м², з прибудов…
$500,000
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Коммерческое помещение 373 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 373 м²
Одесса, Украина
Число комнат 6
Площадь 373 м²
Этаж 1
У самому серці історичної Одеси, за 100 м від легендарного Оперного театру, пропонується про…
$1,10 млн
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Коммерческое помещение 1 418 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 418 м²
Одесса, Украина
Число комнат 25
Площадь 1 418 м²
Этаж 1/3
Пропонується до продажу бізнес/торговий центр, розташований на вул. Сахарова. Будівля склада…
$820,000
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Коммерческое помещение 100 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Унікальна пропозиція! Приміщення кафе в центрі міста Пропонується до продажу приміщення каф…
$355,000
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Коммерческое помещение 4 000 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 4 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 4 000 м²
Этаж 1/2
Пропонуємо до вашої уваги промислово-складський комплекс, розташований за 200 метрів від тра…
$1,40 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 600 м²
Одесса, Украина
Число комнат 22
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Продається сучасний медичний центр Хаджибеївський район. Основні характеристики: - Зага…
$1,000,000
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Коммерческое помещение 630 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 630 м²
Одесса, Украина
Площадь 630 м²
Чотирирівневі апартаменти загальною площею 630 м² з фасадом на вул. Донського. За документам…
$480,000
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Коммерческое помещение 900 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 900 м²
Одесса, Украина
Число комнат 40
Площадь 900 м²
Этаж 1/3
Унікальне приміщення на вулиці Буніна Пропонується до продажу багаторівневе приміщення з ві…
$870,000
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 400 м²
Одесса, Украина
Число комнат 12
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/3
Ця унікальна будівля, розташована поруч із медичним комплексом Into-Sana, пропонує надзвичай…
$2,25 млн
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Коммерческое помещение 15 600 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 15 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 600 м²
Этаж 1/5
Продається комплекс нежитлових приміщень колишнього заводу будматеріалів, розташований на те…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение 18 550 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 18 550 м²
Одесса, Украина
Площадь 18 550 м²
Этаж 1/2
Продається багатофункціональний комерційний комплекс 18 550 м² на трасі Київ–Одеса Тип об'є…
$15,07 млн
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Коммерческое помещение 918 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 918 м²
Одесса, Украина
Площадь 918 м²
Этаж 1/4
Продається будівля в історичному центрі Одеси під комерційний проєкт. – Адреса: вул. Троїць…
$650,000
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Коммерческое помещение 1 460 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 460 м²
Одесса, Украина
Число комнат 15
Площадь 1 460 м²
Этаж 1/3
Увага!!! Унікальна пропозиція! Продаю в самому центрі Одеси Будівлю на Приморському Бульварі…
$5,50 млн
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 300 м²
Одесса, Украина
Число комнат 26
Площадь 1 300 м²
Этаж 3/4
Пропонуємо унікальне комерційну будівлю на Тираспольській площі в самому центрі Одеси. Вишу…
$1,000,000
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Коммерческое помещение 1 182 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 182 м²
Одесса, Украина
Число комнат 35
Площадь 1 182 м²
Этаж 1/2
Продається комерційний комплекс: автомийка, СТО, банний комплекс, готель Локація з високим…
$358,000
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Коммерческое помещение 76 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 76 м²
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
25683. В продаже помещение свободного назначения. Фасадный вход и два окна. Был начат ремонт…
$33,000
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 000 м²
21508 Фасадное здание Перисыпь ул. Николаевская дорога. 2 этажа. Общая 1000 кв.м. Ремонт. Вс…
$410,000
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Коммерческое помещение 520 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 520 м²
Одесса, Украина
Площадь 520 м²
16493 Продам недостроенное здание на ул Веры Инбер. Всего 200 метров до моря и парка. Открыв…
$550,000
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Коммерческое помещение в Одесса, Украина
Коммерческое помещение
Одесса, Украина
8810. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Аркадии. Общая площадь 46 соток. На участ…
$2,00 млн
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Коммерческое помещение 31 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 31 м²
Одесса, Украина
Площадь 31 м²
16090. Продается фасадный офис на Канатной. Дом расположен в квартале Итальянского бульвара …
$36,000
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Коммерческое помещение 130 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 130 м²
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
28992. Продам коммерческое помещение в новом жилом комплексе Победа на Зоопарковой. Общая пл…
$108,000
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Коммерческое помещение 273 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 273 м²
Одесса, Украина
Площадь 273 м²
24496. Продам ресторан в самом Центре Одессы на ул. Жуковского. Общая площадь 273 кв.м. Прос…
$750,000
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Коммерческое помещение 500 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
№1275 Предлагаем к продаже новую 3-х этажную гостиницу в пер. Леваневского. Общая площадь 5…
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 54 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 54 м²
Одесса, Украина
Площадь 54 м²
14796 Продам коммерческое помещение на Таирова в ЖК Дмитриевский. Общая площадь 54 кв.м. Под…
$50,000
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Коммерческое помещение 320 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 320 м²
Одесса, Украина
Площадь 320 м²
№3725. Продам гостиницу на Фонтане в 4 этажа! Общая площадь 320 кв.м. 17 номеров однокомнат…
$250,000
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Коммерческое помещение 16 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 16 м²
Одесса, Украина
Площадь 16 м²
19382. Продам коммерческое помещение на улице Бугаевская. Общая площадь 16кв м. Помещение с…
$13,990
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Коммерческое помещение 65 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 65 м²
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
23349 Продам помещение на Фонтане. Раздельные 3 комнаты. Нормальное состояние, но нуждается …
$90,000
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Коммерческое помещение 95 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 95 м²
Одесса, Украина
Площадь 95 м²
18210 Продаётся помещение в новом доме. Жилой комплекс "ITown" на ул. Приморская. Из окон о…
$95,000
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