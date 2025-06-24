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BPS Consulting

Украина, Одесса
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
bps.com.ua
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Об агентстве

BPS Consulting — ведущая консалтинговая компания на рынке коммерческой и индустриальной недвижимости Украины с успешными кейсами и высокими чеками закрытых сделок.. За это время она зарекомендовала себя как эксперт и надёжный партнёр в отрасли коммерческой и промышленной недвижимости. Компания сопровождает клиентов на всех этапах, тесно сотрудничает с ключевыми игроками рынка и помогает принимать стратегические решения.

Услуги

BPS Consulting – Коммерческая и индустриальная недвижимость без границ

Мы знаем, куда инвестировать сегодня, чтобы получать прибыль завтра.

🔍 Что мы предлагаем:

  • Глубокий анализ и прогноз рынка — вы всегда на шаг впереди

  • Подбор и оценка объектов по всей Украине

  • Полное сопровождение сделок — от первых переговоров до государственной регистрации

  • Инвестиционные проекты — включая наш индустриальный парк в Одесской области с готовой инфраструктурой

💼 Почему выбирают именно нас:

  • Професионалы в сфере консалтинга и брокериджа в Украине

  • Прозрачность и безопасность сделок — юридическая чистота и инвестиционная надёжность

  • Индивидуальный подход — каждое решение адаптировано под цели клиента

🎯 Наши клиенты:

  • Собственники и топ-менеджеры бизнеса

  • Девелоперы, ищущие высокодоходные площадки

  • Частные и институциональные инвесторы

  • Иностранные компании, выходящие на рынок Украины

🔥 Рынок в Украине развивается. Лучшие возможности появляются и исчезают каждый день.

Не упустите шанс — действуйте, пока предложения ещё актуальны.

📩 BPS Consulting — превращаем недвижимость в ваш стратегический актив. В Украине. Уже сегодня.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:51
(UTC+3:00, Europe/Sofia)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
10:00 - 17:00
Воскресенье
10:00 - 16:00
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