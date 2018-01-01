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Просторные апартаменты и виллы с частными бассейнами, 900 метров до пляжа Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
€247,855
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19
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О комплексе

В проекте малоэтажный комплекс с апартаментами и виллами, расположенный на красивых и спокойных холмах Ламаи, Самуи, Таиланд, всего в 900 м от пляжа.Рядом также есть супермаркет, рестораны, больница, международная школа.

Из каждой виллы и апартаментов открывается потрясающий вид на море и кокосовые рощи, а также частный плавательный бассейн. Каждая вилла и апартаменты оснащены оборудованной кухней, сантехникой и встроенными шкафами.

На продажу доступны новые виллы с 3-4 спальнями, апартамент с 2 спальнями, а также вторичное жильё - апартаменты с 1-2 спальнями. В некоторых апартаментах нет мебели. Доступна опция приобрести мебельный пакет за 200 тыс. бат.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.

Местонахождение новостройки
Ламай, Таиланд

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Просторные апартаменты и виллы с частными бассейнами, 900 метров до пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
€247,855
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