  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$294,385
19.05.2025
$294,385
18.05.2025
$294,999
17.05.2025
$295,888
16.05.2025
$293,101
14.05.2025
$295,636
13.05.2025
$295,844
11.05.2025
$295,833
10.05.2025
$295,229
09.05.2025
$295,581
08.05.2025
$295,142
07.05.2025
$294,714
14.04.2025
$288,633
13.04.2025
$288,803
12.04.2025
$287,328
11.04.2025
$290,227
10.04.2025
$285,731
09.04.2025
$289,476
08.04.2025
$288,792
07.04.2025
$291,156
06.04.2025
$291,183
;
19
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22436
ID новостройки на Realting
In CRM: 2406431
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Элитные виллы в 400 метах от пляжа Банг Пор, Самуи. Резиденция состоит из 29 вилл различной конфигурации, есть варианты с 3–7 спальнями. Дизайн полностью гармонирует с местной природой и сочетает в себе тропическую атмосферу с современными технологиями для комфортного проживания и отдыха. Инфраструктура комплекса включает эксклюзивные клубы, ухоженные сады, детскую площадку, корт для паддл-тенниса, ресторан и бар, тренажерный зал и многое другое.

Преимущества

Удачное расположение - 400 метров до пляжа, транспортная доступность и вся необходимая инфраструктура рядом.

Гармоничное сочетание современных технологий и природных элементов.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Bang Por на северо-западе Самуи представляет собой 4-километровую береговую линию с мягким песком и чистой водой, обрамленную тропическими лесами и Сиамским заливом. Здесь вы найдете множество разнообразных баров, ресторанов и развлечений. Резиденция находится в 400 метрах от него (4–5 минут пешком).

Благодаря удобному расположению рядом с главной дорогой у комплекса отличная транспортная доступность. Всего в 10 минутах езды есть международные школы, торговые центры, больницы и другие ключевые объекты инфраструктуры.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$97,306
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$225,934
Жилой комплекс Harmony Condominium
Равай, Таиланд
от
$128,767
Жилой комплекс Комплекс вилл премиум класса в 10 минутах от пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$309,493
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$718,539
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$294,385
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс THE TITLE ATRIO
Жилой комплекс THE TITLE ATRIO
Тхаланг, Таиланд
от
$122,406
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально сочетающие комфорт и доступность! Полная меблировка! The Title Artrio Bang Tao - это проект, где комфорт, стиль и продуманность объединены для создания персональной атмосферы жизни и отдыха. Здесь кажды…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Vip Karon
Жилой комплекс Vip Karon
Карон, Таиланд
от
$112,937
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
1 объект недвижимости 1
VIP Venus Karon - это роскошный жилой комплекс на Пхукете, расположенный в престижном районе Карон. Проект включает 214 квартир, расположенных в трех современных зданиях на 7 этажей. Его идеальное местоположение вблизи знаменитого пляжа Карон позволяет насладиться природной красотой острова …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Sun Hills
Жилой комплекс Sun Hills
Чонг Тале, Таиланд
от
$99,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Добро пожаловать в Кондоминиум Sun Hills —современный оазис на сказочном острове Пхукет, который создан для тех, кто ценит комфорт, стиль и гармонию с природой.  Преимущества проживания в Sun Hills: Близость к морю: Ваша мечта о доме у моря становится реальностью — всего пять минут пеш…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации