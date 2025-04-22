Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами, клубами и рестораном в 400 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Элитные виллы в 400 метах от пляжа Банг Пор, Самуи. Резиденция состоит из 29 вилл различной конфигурации, есть варианты с 3–7 спальнями. Дизайн полностью гармонирует с местной природой и сочетает в себе тропическую атмосферу с современными технологиями для комфортного проживания и отдыха. Инфраструктура комплекса включает эксклюзивные клубы, ухоженные сады, детскую площадку, корт для паддл-тенниса, ресторан и бар, тренажерный зал и многое другое.

Преимущества

Удачное расположение - 400 метров до пляжа, транспортная доступность и вся необходимая инфраструктура рядом.

Гармоничное сочетание современных технологий и природных элементов.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Bang Por на северо-западе Самуи представляет собой 4-километровую береговую линию с мягким песком и чистой водой, обрамленную тропическими лесами и Сиамским заливом. Здесь вы найдете множество разнообразных баров, ресторанов и развлечений. Резиденция находится в 400 метрах от него (4–5 минут пешком).

Благодаря удобному расположению рядом с главной дорогой у комплекса отличная транспортная доступность. Всего в 10 минутах езды есть международные школы, торговые центры, больницы и другие ключевые объекты инфраструктуры.