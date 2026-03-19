Жилой квартал Villa Metta - STUPA

Мы с гордостью представляем новейшее дополнение к нашей эксклюзивной коллекции. Эта южная вилла предлагает захватывающий панорамный вид и сочетает в себе передовые технологии с современным дизайном, максимизируя солнечный свет, конфиденциальность и перспективы. Вилла приветствует вас величественным входным залом с установленным гардеробом и лестницей на первый этаж и подвал. Отсюда вы получаете доступ к гостевой WC, просторной гостевой спальне в номере и большой гостиной, столовой и кухней с открытой планировкой, которая открывается на крытой террасе и бесконечном бассейне - идеально сочетая внутреннюю и наружную жизнь. На первом этаже есть главная спальня с ванной комнатой и оборудованными шкафами, а также две щедрые гостевые спальни с ванными комнатами. Мастер и одна гостевая комната открываются на террасе, идеально подходящей для наслаждения восходом солнца или панорамным видом. Подвал включает в себя прачечную, машинное отделение, хранилище и гараж для двух автомобилей, сочетая практичность с роскошью. Недвижимость включает в себя четыре спальни в люксе, дополнительный гостевой WC, жилые помещения с открытой планировкой, подвал с потенциалом тренажерного зала / кино и обширные террасы с впечатляющим бесконечным бассейном, предлагающим окончательный образ жизни Коста-дель-Соль. Концепция «уникальной жизни» гарантирует, что каждая деталь тщательно продумана, гармонизируя авангардный дизайн с домашним теплом. Наше стремление к совершенству было признано наградой за лучшую роскошную виллу на Коста-дель-Соль. Эта вилла сочетает изысканную элегантность с спокойным комфортом. Заслуженный как лучшая роскошная вилла на Коста-дель-Соль, Испания, каждый элемент был продуманно разработан.