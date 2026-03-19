  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Villa Metta - STUPA

Жилой квартал Villa Metta - STUPA

Михас, Испания
от
$2,16 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 39588
ID новостройки на Realting
In CRM: 1360511166
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Barcelona de Mijas Golf, 25

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Мы с гордостью представляем новейшее дополнение к нашей эксклюзивной коллекции. Эта южная вилла предлагает захватывающий панорамный вид и сочетает в себе передовые технологии с современным дизайном, максимизируя солнечный свет, конфиденциальность и перспективы. Вилла приветствует вас величественным входным залом с установленным гардеробом и лестницей на первый этаж и подвал. Отсюда вы получаете доступ к гостевой WC, просторной гостевой спальне в номере и большой гостиной, столовой и кухней с открытой планировкой, которая открывается на крытой террасе и бесконечном бассейне - идеально сочетая внутреннюю и наружную жизнь. На первом этаже есть главная спальня с ванной комнатой и оборудованными шкафами, а также две щедрые гостевые спальни с ванными комнатами. Мастер и одна гостевая комната открываются на террасе, идеально подходящей для наслаждения восходом солнца или панорамным видом. Подвал включает в себя прачечную, машинное отделение, хранилище и гараж для двух автомобилей, сочетая практичность с роскошью. Недвижимость включает в себя четыре спальни в люксе, дополнительный гостевой WC, жилые помещения с открытой планировкой, подвал с потенциалом тренажерного зала / кино и обширные террасы с впечатляющим бесконечным бассейном, предлагающим окончательный образ жизни Коста-дель-Соль. Концепция «уникальной жизни» гарантирует, что каждая деталь тщательно продумана, гармонизируя авангардный дизайн с домашним теплом. Наше стремление к совершенству было признано наградой за лучшую роскошную виллу на Коста-дель-Соль. Эта вилла сочетает изысканную элегантность с спокойным комфортом. Заслуженный как лучшая роскошная вилла на Коста-дель-Соль, Испания, каждый элемент был продуманно разработан.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Aruna Cabopino Golf
Artola, Испания
от
$1,54 млн
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$498,501
Жилой квартал Unika Collection
Эстепона, Испания
от
$721,270
Жилой квартал Soto Vista
Manilva, Испания
от
$2,58 млн
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$425,465
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa Metta - STUPA
Михас, Испания
от
$2,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Показать все Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Жилой квартал Soleia Living El Chaparral
Михас, Испания
от
$1,08 млн
Serene living at Soleia Living El Chaparral is a unique experience. Sixty-nine villas starting with a first phase of 23 units. It features architecture that reinvents the traditional Andalusian style. Carefully oriented to the south and with stunning views of the Mediterranean, this developm…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0
351,534 – 453,922
Квартира 3 комнаты
102.0
369,736 – 426,619
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Amara
Жилой квартал Villa Amara
Жилой квартал Villa Amara
Жилой квартал Villa Amara
Жилой квартал Villa Amara
Показать все Жилой квартал Villa Amara
Жилой квартал Villa Amara
Benahavis, Испания
от
$11,35 млн
A stunning new-build villa by the esteemed architect and interior design firm GC Studio. Sitting on a generous elevated plot, this property grants residents an exclusive and sophisticated lifestyle. The property lies on a plot boasting stunning landscaping and manicured gardens. A private p…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации