  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Villa Cordoba 21

Жилой квартал Villa Cordoba 21

Михас, Испания
от
$2,27 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 39575
ID новостройки на Realting
In CRM: 423794504
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Campo Europa de Cala Golf, 5

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
The villa is arranged over two staggered levels that gently adapt to the natural topography, creating a sense of lightness, balance, and harmony. The main living area opens completely to the outdoors through expansive glass surfaces, seamlessly connecting the interior spaces with generous terraces and a spectacular cantilevered infinity pool, designed as the defining feature of the home. This villa sits on a 1,216 m² lot and has a floor area of 469 m² distributed over two floors, comprising 4 bedrooms, 3 bathrooms, and a separate half-bath. The design combines clean lines and pure geometries with carefully selected natural materials, such as stone, wood, and a refined palette of neutral tones that lend warmth and understated sophistication. Pergolas with exposed beams reinterpret Mediterranean tradition through a contemporary lens, creating outdoor spaces designed to be enjoyed year-round. On the lower level, the more private areas blend with the garden through large windows, reinforcing the continuity between the interior and exterior and enhancing the connection with nature. The architectural composition, defined by balanced volumes, cantilevered planes, and the interplay of light and shadow, lends character and dynamism to the façade, while the cantilevered infinity pool serves as a sculptural element that frames the views and defines the villa’s identity.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Luxury Golf
Михас, Испания
от
$1,81 млн
Жилой квартал South Sand
Эстепона, Испания
от
$904,432
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$575,010
Жилой квартал Camarate Hills Fase II
Casares, Испания
от
$346,983
Жилой квартал Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Испания
от
$540,384
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa Cordoba 21
Михас, Испания
от
$2,27 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Показать все Жилой квартал Villa Eco-Housing
Жилой квартал Villa Eco-Housing
Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, f…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Показать все Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Istan, Испания
от
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал One Bali Villas
Жилой квартал One Bali Villas
Жилой квартал One Bali Villas
Жилой квартал One Bali Villas
Жилой квартал One Bali Villas
Показать все Жилой квартал One Bali Villas
Жилой квартал One Bali Villas
Михас, Испания
от
$2,15 млн
A collection of luxury villas in a gated complex with one of the best amenities on the Costa del Sol. his is the cornerstone of an exclusive gated villa complex with CCTV surveillance and concierge services in the heart of the Costa del Sol. 19 villas offering high standards of living and …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации