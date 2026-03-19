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Жилой квартал Villa Isola

Benahavis, Испания
от
$7,82 млн
;
8
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ID: 39411
ID новостройки на Realting
In CRM: 678322723
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

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Exclusive development located within the private and secure community of Montemayor, in Benahavís. Set on a 4,762 m² plot and with an impressive built area of 1,840 m², this contemporary residence has been designed to offer exceptional quality, comfort, and privacy. The villa features 6 bedrooms, 6 bathrooms, and 3 guest toilets, distributed across bright open spaces that seamlessly connect interior living with expansive outdoor areas. Large glass openings frame panoramic views, while premium finishes and meticulous detailing contribute to a serene and sophisticated atmosphere. A residence where architectural quality, refined comfort and a privileged natural setting come together to offer an exceptional place to live. Interior can be made in accordance with clients wishes.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Villa Isola
Benahavis, Испания
от
$7,82 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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