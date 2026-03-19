  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Velez Malaga
  4. Жилой квартал Baviera Golf Fase III

Жилой квартал Baviera Golf Fase III

Torre del Mar, Испания
от
$310,692
;
2
Оставить заявку
ID: 39351
ID новостройки на Realting
In CRM: 1286587736
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    La Axarquia
  • Город
    Velez Malaga
  • Деревня
    Torre del Mar

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure centres, supermarkets, restaurants, shops and less than 2 km from the beach. This residential community is made up of 2- and 3-bedroom homes distributed in 7 Blocks, and 13 portals. All the homes have a parking space and storage room. The peculiarity of the land and the detailed study of it have allowed the design of a set of attractive homes with balanced distributions, open rooms, good terraces or gardens. Some of the properties are south facing with beautiful sea views. The homes have been equipped with first class qualities and will even have a wide range of customizations to adapt them to the owner's taste. In the complex you will find a communal area with gardens, communal swimming pool, gymnasium and Gourmet lounge. Every time we bet for innovation and the implementation of increasingly efficient systems, achieving more sustainable buildings that are committed to the environment.

Местонахождение на карте

Torre del Mar, Испания
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$916,348
Жилой квартал Aldea Hills
Manilva, Испания
от
$397,040
Жилой квартал Zenith Estepona
Эстепона, Испания
от
$566,550
Жилой квартал Salvia Fase II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,09 млн
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$275,915
Вы просматриваете
Жилой квартал Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Испания
от
$310,692
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Показать все Жилой квартал Zinnia
Жилой квартал Zinnia
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$673,716
In an exceptional location in San Pedro Alcántara, within walking distance to the beach and with views of the Marbella sea and the impressive peak of La Concha. Discover a new way of living in San Pedro Alcántara with our exclusive development of 19 homes with 1, 2, and 3 bedrooms. Located i…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Показать все Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Жилой квартал Alcantara Del Mar Townhouses
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,37 млн
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Показать все Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Resinera Voladilla, Испания
от
$665,525
New residential development of apartments, penthouses and villas in Selwo, Estepona. The development is being built in two independent phases. Phase 1 includes blocks 1 to 9 comprisng of 2, 3 and 4 bedroom apartments, penthouses and 8 semi-detached villas with 3 bedrooms with stunning sea …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации