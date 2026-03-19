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Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY

Benalmadena, Испания
от
$1,14 млн
;
10
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ID: 39061
ID новостройки на Realting
In CRM: 1505552552
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club

О комплексе

Перевод
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Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Здравоохранение
Еда и напитки

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Жилой квартал MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Испания
от
$1,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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