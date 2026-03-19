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Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

Casares, Испания
от
$265,072
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22
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ID: 39068
ID новостройки на Realting
In CRM: 539404729
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

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Расположенный в уникальном анклаве у подножия величественной Альгамбры, этот эксклюзивный бутик всего 14 этажей переопределяет концепцию роскоши и комфорта в самом сердце Гранады. Каждый из его этажей был разработан, чтобы предложить беспрецедентный опыт, где современность гармонично сочетается с историческим наследием. Разработка имеет современную архитектуру и высококачественную отделку, которые отдают приоритет функциональности и эстетике. Большие окна позволяют нескольким резиденциям наслаждаться захватывающим видом на Альгамбру, архитектурное сокровище, объявленное объектом Всемирного наследия. Апартаменты были разработаны, чтобы предложить комфортный образ жизни, с большими частными террасами, которые приглашают вас наслаждаться на открытом воздухе. Интерьеры каждого дома сочетают в себе высококачественные материалы, с современными дизайнерскими кухнями и ванными комнатами с эксклюзивной отделкой. Кроме того, каждый блок был тщательно разработан для оптимизации пространства, создавая элегантную и функциональную среду. Месторасположение, без сомнения, является одним из самых больших достопримечательностей, поскольку оно расположено в одном из самых востребованных районов города, где история, культура и искусство сливаются с комфортом и роскошью беспрецедентного образа жизни.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Местонахождение на карте

Casares, Испания

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Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Casares, Испания
от
$265,072
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