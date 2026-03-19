Жилой квартал Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

Расположенный в уникальном анклаве у подножия величественной Альгамбры, этот эксклюзивный бутик всего 14 этажей переопределяет концепцию роскоши и комфорта в самом сердце Гранады. Каждый из его этажей был разработан, чтобы предложить беспрецедентный опыт, где современность гармонично сочетается с историческим наследием. Разработка имеет современную архитектуру и высококачественную отделку, которые отдают приоритет функциональности и эстетике. Большие окна позволяют нескольким резиденциям наслаждаться захватывающим видом на Альгамбру, архитектурное сокровище, объявленное объектом Всемирного наследия. Апартаменты были разработаны, чтобы предложить комфортный образ жизни, с большими частными террасами, которые приглашают вас наслаждаться на открытом воздухе. Интерьеры каждого дома сочетают в себе высококачественные материалы, с современными дизайнерскими кухнями и ванными комнатами с эксклюзивной отделкой. Кроме того, каждый блок был тщательно разработан для оптимизации пространства, создавая элегантную и функциональную среду. Месторасположение, без сомнения, является одним из самых больших достопримечательностей, поскольку оно расположено в одном из самых востребованных районов города, где история, культура и искусство сливаются с комфортом и роскошью беспрецедентного образа жизни.