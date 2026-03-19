  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Célere Sunrise

Жилой квартал Célere Sunrise

Михас, Испания
от
$479,633
;
15
Оставить заявку
ID: 39157
ID новостройки на Realting
In CRM: 280460704
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Castano de Playa Marina, 4

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
A closed residential complex, modern and functional, an ideal place to live. The development consists of 46 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in two independent blocks. Many of these homes have large terraces and sea views, while the ground floors have large gardens where you can enjoy an environment surrounded by nature. All the homes have a parking space and storage room, in a private development with communal swimming pool, garden areas and chill out area. We have taken care of every last detail to make this development your future home. We offer attractive homes with an urban, exclusive and functional design that have been equipped with first class qualities. This development provides numerous leisure and service opportunities, including several golf courses, such as the“Chaparral Golf Club”, which is less than two kilometres away, shopping centres, supermarkets, restaurants, a health centre. La Cala de Mijas is located in a unique environment and very well connected. It connects with the Costa del Sol A-7 Motorway and is very close to the entrances to the AP-7 toll motorway. It is located less than 25 minutes from both Malaga International Airport and 40 minutes drive from Maria Zambrano train station. Close at hand are important tourist enclaves such as Puerto Banús, the historic centre of Marbella and Fuengirola.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Edenia l
Дения, Испания
от
$266,049
Жилой квартал Valley Views Fase 2
Михас, Испания
от
$453,922
Жилой квартал La Paloma Villas - Villa 56
Manilva, Испания
от
$2,67 млн
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Испания
от
$468,712
Жилой квартал Solana Village Fase 2
Михас, Испания
от
$455,060
Вы просматриваете
Жилой квартал Célere Sunrise
Михас, Испания
от
$479,633
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$710,757
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$932,470
Год сдачи 2029
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации