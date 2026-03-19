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Жилой квартал Villa Europa Nova

Михас, Испания
от
$1,96 млн
;
5
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ID: 39086
ID новостройки на Realting
In CRM: 738455290
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Campo Europa de Cala Golf, 1

О комплексе

Перевод
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This exclusive villa represents a sophisticated lifestyle, where comfort, privacy, and natural light take center stage. Its modern and elegant appearance conveys a sense of spaciousness and well-being from the moment you arrive, inviting you to enjoy each space in complete tranquility. The fluid connection between indoors and outdoors, together with its generous terraces and pool area, creates the ideal setting for relaxation, leisure, and socializing all year round. A property designed for those who value quality, surroundings, and a premium residential experience. This villa has a plot of 1,216 m² and 370 m² of built space, distributed over 2 floors with a total of 4 bedrooms and 3 bathrooms.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Villa Europa Nova
Михас, Испания
от
$1,96 млн
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